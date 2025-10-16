Calciomercato Juventus | casting sulla fascia destra qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’ le ultimissime notizie

Calciomercato Juventus: tre nomi per la fascia destra a gennaio. Qual è il grande obiettivo dei bianconeri e rispunta un vecchio nome. Un’emergenza che accelera i piani, una priorità chiara per il mercato di gennaio. Il calciomercato Juventus, alle prese con una difesa decimata dagli infortuni e con la necessità di fornire a Igor Tudor alternative valide, ha individuato nell’esterno destro il rinforzo fondamentale per la sessione invernale. Come riportato dal QS, sono tre i profili al vaglio della dirigenza bianconera. Il sogno argentino: Nahuel Molina. Il primo nome sulla lista del DG Damien Comolli sarebbe quello di Nahuel Molina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’, le ultimissime notizie

Argomenti simili trattati di recente

#Calciomercato #Juventus: #Vlahovic bomber di riserva, cosa dicono i dati - X Vai su X

Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juventus, casting per rinforzare le fasce a gennaio: quattro nomi nella lista di Comolli. Chi potrebbe arrivare a Torino, il punto nome per nome - Quattro nomi nella lista di Comolli, il punto su chi potrebbe arrivare a Torino Un’emergenza che si trasforma in un’opportunità di mercato. juventusnews24.com scrive

Fascia destra e centrocampo: Molina e Kessie tra le opzioni per la Juventus - Fascia destra e centrocampo: Molina e Kessie tra le opzioni, lo riferisce Gazzetta Per la fascia destra, resta sempre attuale il nome di Nahuel ... Lo riporta tuttojuve.com

Calciomercato Juve, la Vecchia Signora necessita di un intervento sulla fascia destra: c’è un nome balzato in pole position per gennaio - Calciomercato Juve, l’esterno argentino torna di moda: in estate disse no, ma ora il poco spazio nel suo club lo spinge verso Torino Un’occasione di mercato che si riapre clamorosamente, un vecchio pa ... Come scrive juventusnews24.com