Calciomercato Juve: il Marsiglia fiuta questo colpo dai bianconeri in vista della prossima estate. L’indiscrezione dalla Francia è chiara. Un addio che si fa sempre più probabile, una nuova pista che si accende in Francia. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è appeso a un filo. Come riportato dai media francesi, l’ Olympique Marsiglia avrebbe messo nel mirino il centrocampista americano, pronto a un assalto per prenderlo a parametro zero la prossima estate. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Rinnovo in alto mare, addio a parametro zero?. La situazione contrattuale del “tuttocampista” texano è chiara: il suo accordo con la Signora scade a giugno e, al momento, le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il Marsiglia bussa alla porta, Benatia e De Zerbi fiutano questo colpo dai bianconeri. L’indiscrezione dalla Francia non lascia dubbi

