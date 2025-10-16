Calciomercato Juve dentro ad acquisti e cessioni 2024 25 | le cifre complete! Quanto ha speso e quanto ha guadagnato il club bianconero svelati tutti i prezzi
Calciomercato Juve, ecco gli acquisti e cessioni 202425: i prezzi ufficiali! Quanto ha speso e guadagnato il club bianconero, svelate le cifre. Un bilancio in rosso e nero, che fotografa una rivoluzione. Svelati i dettagli del calciomercato Juve per la stagione 2024-25, un’annata che ha visto un profondo rinnovamento della rosa. Come emerge dalla relazione finanziaria, il club ha investito ben 216 milioni di euro in acquisti, finanziati in parte da cessioni per 132,7 milioni. La rivoluzione in entrata: Koopmeiners il colpo più oneroso. Il grande colpo del mercato estivo, l’uomo scelto per ridisegnare il centrocampo, era Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
