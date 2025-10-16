Calciomercato Inter Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra La situazione attuale
Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presentarsi nei prossimi mesi. Tra i nomi più caldi entrati nel radar della dirigenza nerazzurra c’è quello di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco, che nonostante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Upamecano all’Inter, cosa c’è di vero? Il piano di Marotta e un’alternativa - Dayot Upamecano è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nell’estate 2026, ma il club ... fantamaster.it scrive
Romano: “Upamecano, diversi club chiamano: anche dall’Italia! Lui ha chiesto al Bayern…” - Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Dayot Upamecano, che andrà in scadenza la prossima estate accostato anche all'Inter ... Lo riporta msn.com
Calciomercato Inter News/ Bisseck al centro di uno scambio con il Crystal Palace, Zielinski pronto a partire - Il calciomercato Inter tratta la possibile cessione di Yann Bisseck in Inghilterra. Come scrive ilsussidiario.net