Calciomercato Inter Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra La situazione attuale

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presentarsi nei prossimi mesi. Tra i nomi più caldi entrati nel radar della dirigenza nerazzurra c’è quello di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco, che nonostante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra la situazione attuale

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale

Scopri altri approfondimenti

calciomercato inter upamecano mirinoUpamecano all’Inter, cosa c’è di vero? Il piano di Marotta e un’alternativa - Dayot Upamecano è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nell’estate 2026, ma il club ... fantamaster.it scrive

calciomercato inter upamecano mirinoRomano: “Upamecano, diversi club chiamano: anche dall’Italia! Lui ha chiesto al Bayern…” - Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Dayot Upamecano, che andrà in scadenza la prossima estate accostato anche all'Inter ... Lo riporta msn.com

calciomercato inter upamecano mirinoCalciomercato Inter News/ Bisseck al centro di uno scambio con il Crystal Palace, Zielinski pronto a partire - Il calciomercato Inter tratta la possibile cessione di Yann Bisseck in Inghilterra. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Upamecano Mirino