Calciomercato Inter un top club piomba nella trattativa per Guéhi
Calciomercato Inter. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese. Il giocatore, in scadenza di contratto, è considerato uno dei profili più promettenti della Premier League e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato importante per rinforzare la retroguardia del club di Florentino Pérez. Il club madrileno, infatti, è alla ricerca di un centrale di livello internazionale in grado di garantire continuità e solidità, soprattutto in vista del ricambio generazionale. Guéhi, per età e caratteristiche, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza blanca, che da tempo monitorano il suo rendimento in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
