Calciomercato Inter Marotta ha deciso | quei due nomi in pole position per la difesa
Calciomercato Inter: la dirigenza pianifica la difesa del futuro tra rinnovi, addii e nuovi obiettivi. Le idee in viale della Liberazione sono chiare Il calciomercato Inter entra nel vivo con una strategia chiara: programmare il futuro della difesa. Con diversi contratti in scadenza e possibili movimenti già a gennaio, la dirigenza nerazzurra lavora per costruire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Inter, questione rinnovi: addio ai calciatori in scadenza di contratto a giugno, stallo #Frattesi [@GuarroPas] #calciomercato https://calciomercato.com/liste/inter-questione-rinnovi-addio-ai-calciatori-in-scadenza-2026-stallo-frattesi/blt60d3beadfabae4cc… - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale - Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presen ... Lo riporta calcionews24.com
Inter, Neymar a parametro zero a gennaio: l’esempio Modric al Milan, Marotta pensa al clamoroso colpo di mercato - Mercato Inter, Fabrizio Romano riaccende le voci su un possibile arrivo di Neymar a gennaio: perché Marotta potrebbe valutare la mossa alla Modric ... Come scrive sport.virgilio.it
Calciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Si legge su calcionews24.com