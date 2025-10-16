Calciomercato Inter Marotta ha deciso | quei due nomi in pole position per la difesa

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: la dirigenza pianifica la difesa del futuro tra rinnovi, addii e nuovi obiettivi. Le idee in viale della Liberazione sono chiare Il calciomercato Inter entra nel vivo con una strategia chiara: programmare il futuro della difesa. Con diversi contratti in scadenza e possibili movimenti già a gennaio, la dirigenza nerazzurra lavora per costruire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter marotta ha deciso quei due nomi in pole position per la difesa

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: quei due nomi in pole position per la difesa

Argomenti simili trattati di recente

calciomercato inter marotta haCalciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale - Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presen ... Lo riporta calcionews24.com

calciomercato inter marotta haInter, Neymar a parametro zero a gennaio: l’esempio Modric al Milan, Marotta pensa al clamoroso colpo di mercato - Mercato Inter, Fabrizio Romano riaccende le voci su un possibile arrivo di Neymar a gennaio: perché Marotta potrebbe valutare la mossa alla Modric ... Come scrive sport.virgilio.it

calciomercato inter marotta haCalciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Marotta Ha