16 ott 2025

Inter News 24 . I nomi sul taccuino. Il mercato dell’Inter guarda con grande attenzione al futuro della propria difesa ( qui le ultime sulle mosse di calciomercato dei nerazzurri ). Con i contratti di veterani come Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza il prossimo giugno, e con le insistenti voci provenienti dalla Germania su un possibile addio di Yann Bisseck già a gennaio, la dirigenza nerazzurra sta pianificando le prossime mosse per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per la difesa del futuro: due i reali obiettivi! Entrambi possono arrivare dalla Serie A

