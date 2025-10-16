Calciomercato Inter attesa per il rinnovo di Upamecano con il Bayern Monaco | il punto

Ilprimatonazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter continua a monitorare a distanza la situazione di Dayot Upamecano. Il difensore francese ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con il Bayern Monaco, ma la trattativa per il rinnovo è al momento in stand-by. Il club bavarese, infatti, secondo quanto riportato dall’emittente tedesca Sport1, avrebbe deciso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter attesa per il rinnovo di upamecano con il bayern monaco il punto

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, attesa per il rinnovo di Upamecano con il Bayern Monaco: il punto

Approfondisci con queste news

calciomercato inter attesa rinnovoMercato Inter: tra rinnovo e ritiro, tutti i dubbi di Henrikh Mkhitaryan - A fine campionato avrà 37 anni, così Henrikh Mkhitaryan analizza tutte le opzioni che potrebbero confermarlo o meno all'Inter. Lo riporta msn.com

calciomercato inter attesa rinnovoInter, addio ai calciatori in scadenza? Uno potrebbe rimanere. Frattesi? C’era una promessa - Nella squadra nerazzurra ci sono quattro giocatori in scadenza che potrebbero salutare al termine della stagione ... msn.com scrive

calciomercato inter attesa rinnovoL'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - Dopo i no a offerte milionarie è in arrivo il prolungamento del contratto con ingaggio ritoccato: decisiva la fiducia di Chivu, che lo scelse al posto di Hojlund. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Attesa Rinnovo