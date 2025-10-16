Inter News 24 de Il Giornale. Le storie di mercato sono spesso fatte di sliding doors, di occasioni colte al volo e di scelte che, a posteriori, possono sembrare rimpianti. È il caso del clamoroso retroscena svelato dall’edizione odierna de Il Giornale, che riporta come l’Inter, nella primavera del 2023, sia stata a un passo dall’acquisto di Mateo Retegui, attuale centravanti della Nazionale ( qui le ultime sulle mosse di mercato dell’Inter ). La mossa anticipata di Baccin. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, 2 anni fa il colpo Retegui solo sfiorato: i nerazzurri preferirono puntare su quell’altro attaccante! Il retroscena