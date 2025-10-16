Calciomercato Genoa Norton Cuffy corteggiato da molti club | tra cui uno di Serie A!

Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy strega la Serie A, ma il Grifone resiste agli assalti Il Calciomercato Genoa si anima attorno al nome di Brooke Norton-Cuffy, giovane talento inglese che sta conquistando sempre più spazio e attenzione in Serie A. Arrivato in punta di piedi in estate, il classe 2004 si è rapidamente preso la scena, diventando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, Norton Cuffy corteggiato da molti club: tra cui uno di Serie A!

Argomenti simili trattati di recente

Tuttosport - #Juventus, occhi su Norton-Cuffy del #Genoa. C'è anche il #Napoli https://calciomercato.com/liste/juventus-occhi-su-norton-cuffy-del-genoa-c-e-anche-il-napoli/bltf7ad211422e0cfb8… - X Vai su X

? Rinforzo dagli Stati Uniti per le Rossoblù: è una nuova giocatrice del Genoa in Serie A ? Racing Louisville FC ? Genoa CFC Powered by B24 #CalcioMercato | #Zenaeration | #conlaZmaiuscola | #NVMNew - facebook.com Vai su Facebook

Norton-Cuffy Juventus: colpo rimandato a giugno? La decisione del Genoa va in questa direzione, i rossoblù hanno un’idea precisa sul proprio talentuoso esterno - La scelta del Genoa va in questa direzione, il club rossoblù ha un’idea chiara in mente su di lui Una scommessa per il futuro, un talento che sta br ... Riporta juventusnews24.com

Calciomercato Genoa, una big vuole comprare a tutti i costi Brooke-Norton Cuffy - Norton Cuffy, osservato speciale della Juventus Il calciomercato del Genoa inizia già a muovere i primi nomi in vista della prossima sessione estiva, e tra ... Come scrive calcionews24.com

Norton-Cuffy nel mirino di Napoli e Juve: il Genoa fissa il prezzo - L’ex talento dell’Arsenal, oggi protagonista con la maglia del Genoa, è finito nel ... Secondo tuttonapoli.net