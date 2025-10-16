Calciomercatocom – Pisa-Verona | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni
Pisa-Verona si affrontano all'Arena Garibaldi nella settima giornata della Serie A 202526. Una sfida che torna in massima serie dopo ben 36 anni. Sono ben 8 le vittorie dell'Hellas Verona, mentre I toscani hanno in bacheca un unico successo risalente al 18 dicembre 1988, proprio all'Arena Garibaldi. Nelle prime sette giornate di questa stagione di Serie A la squadra di Zanetti ha totalizzato 3 punti, di cui solamente 1 in trasferta. Il Pisa invece si trova in ultima posizione a 2 punti, nonostante le buone prestazioni mostrate soprattutto in casa.
