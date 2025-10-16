Calcio serie C verso Pineto - Perugia | Braglia vira sul 3-5-2

I tifosi, con il comunicato diffuso in mattinata, hanno voluto ribadire con forza l'attaccamento e la vicinanza ai colori biancorossi, ora toccherà a giocatori e staff tecnico, ovvero gli attori protagonisti di questo sport, fornire risposte concrete.Piero Braglia ce la sta mettendo proprio tutta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it