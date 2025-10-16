Calcio le sfide del weekend per le squadre toscane umbre e per lo Spezia

Firenze, 16 ottobre 2025 – Dopo la pausa per la Nazionale tornano in campo tutte le categorie dalla Serie A alla C. Ecco le sfide del weekend per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. SERIE A Pisa -Verona (sabato 18 ottobre, ore 15) Milan- Fiorentina (domenica 19 ottobre, ore 20,45) SERIE B Pescara- Carrarese (sabato 18 ottobre, ore 15) Spezia -Cesena (sabato 18 ottobre, ore 19,30) Empoli -Venezia (domenica 19 ottobre, ore 17,15) SERIE C Livorno -Sambenedettese (sabato 18 ottobre, ore 14,30) Gubbio -Guidonia Montecelio (sabato 18 ottobre, ore 17,30) Campobasso- Ternana (domenica 19 ottobre, ore 12,30) Ravenna- Arezzo (domenica 19 ottobre, ore 14,30) Pineto- Perugia (domenica 19 ottobre, ore 17,30) Pontedera -Vis Pesaro (lunedì 20 ottobre, ore 20,30).

