L’Italia si appresta a tornare in campo dopo la splendida cavalcata agli Europei di calcio femminile, dove le azzurre si sono dovute arrendere soltanto ai supplementari all’Inghilterra, poi capace di conquistare il titolo continentale. La nostra Nazionale è attesa da quattro amichevoli di elevata caratura tecnica contro le prime tre formazioni extra-europee del ranking FIFA: si incomincerà venerdì 24 ottobre contro il Giappone a Como, si proseguirà martedì 28 ottobre contro il Brasile a Parma e si concluderà negli Stati Uniti d’America con un doppio confronto contro le padrone di casa (29 novembre a Orlando e 2 dicembre a Fort Lauderdale). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le sfide a Brasile e Giappone: zoccolo duro confermato, novità e ritorni