Calcio femminile | beffa per la Juve in Champions Il Bayern vince 2-1 con un goal in pieno recupero
Che beffa. La Juventus cade sul più bello e cede il passo al Bayern Monaco in occasione del secondo match valido per il girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Esito sfortunato per le ragazze di Massimiliano Canzi che, malgrado una sfida sulla difensiva erano ad un passo dallo strappare un preziosissimo punto in terra tedesca, salvo poi arrendersi a pochi istanti dalla fine. Tutt’altro che semplice l’inizio delle bianconere che, dopo delle primissime battute a ritmi blandi, subiscono sempre di più l’avanzata delle avversarie, le quali prendono il pallino del gioco fino a passare in vantaggio al nono giro di orologio con Harder, brava ad incornare in rete sul primo palo capitalizzando un cross partito dalla sinistra grazie ad una magia di Buhl. 🔗 Leggi su Oasport.it
