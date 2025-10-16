Calcio Eccellenza-Promozione Ecco le partite di Coppa | il Seregno con la Caronnese
Sono stati sorteggiati i turni della fase successiva della Coppa Italia Eccellenza e Promozione e della Coppa Lombardia Prima, Seconda e Terza. In lizza un nutrito plotone di brianzole che scenderanno in campo mercoledì prossimo. Il regolamente prevede una sfida secca per Eccellenza e Promozione e nel primo campionato regionale spiccano, tra le altre, quelle tra Caronnese e Seregno e Vis Nova contro Baranzatese. Quest’ultima interessa due neopromosse che, almeno finora, non stanno pagando lo scotto del noviziato nella categoria superiore. In Promozione la Base ospiterà l’Universal Solaro mentre c’è un bel derby ad Agrate tra la Speranza e la Casati Arcore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
