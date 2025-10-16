Calcio Eccellenza-Promozione Ecco le partite di Coppa | il Seregno con la Caronnese

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati sorteggiati i turni della fase successiva della Coppa Italia Eccellenza e Promozione e della Coppa Lombardia Prima, Seconda e Terza. In lizza un nutrito plotone di brianzole che scenderanno in campo mercoledì prossimo. Il regolamente prevede una sfida secca per Eccellenza e Promozione e nel primo campionato regionale spiccano, tra le altre, quelle tra Caronnese e Seregno e Vis Nova contro Baranzatese. Quest’ultima interessa due neopromosse che, almeno finora, non stanno pagando lo scotto del noviziato nella categoria superiore. In Promozione la Base ospiterà l’Universal Solaro mentre c’è un bel derby ad Agrate tra la Speranza e la Casati Arcore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza promozione ecco le partite di coppa il seregno con la caronnese

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza-Promozione. Ecco le partite di Coppa: il Seregno con la Caronnese

News recenti che potrebbero piacerti

calcio eccellenza promozione partiteCalcio Eccellenza-Promozione. Ecco le partite di Coppa: il Seregno con la Caronnese - Sono stati sorteggiati i turni della fase successiva della Coppa Italia Eccellenza e Promozione e della Coppa Lombardia Prima, ... Si legge su sport.quotidiano.net

calcio eccellenza promozione partiteEccellenza e Promozione: i tabellini della 7ª giornata - I tabellini con i gol e le note più importanti delle partite delle formazioni parmensi impegnate nei campionati di Eccellenza (gir. Scrive sportparma.com

calcio eccellenza promozione partiteCoppa Italia di Eccellenza e Promozione: ecco le gare in programma - Mercoledì 15 ottobre alle 16 si giocano le partite di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Eccellenza Promozione Partite