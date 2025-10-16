Calcio Eccellenza Niente da fare per il Fucecchio

Fucecchio 1 Sporting Cecina 2 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Compagnucci (71' Malanchi), Goretti, Geniotal, Usai, Pieri (46' Cristodaro), Arapi, Fiorini M. (81' Nuti), Badalassi (61' Lamberta), Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Cioni, Modena, Ciardelli. All. Menichetti SPORTING CECINA: Pagni, Solimano, Fiorini S., Hanxhari, Startari, Lorenzini, Brizzi, Moroni (77' Foti), Scarpa (81' Cionini), Pardera (41' Ghilli), Pallecchi (39' Di Tanto). A disp.: Selmi, Ristori, Zazzeri, Fermi, Nigiotti. All. Miano Arbitro: Bigongiari di Lucca Reti: 24' Fiorini M.; 32' Pallecchi; 54' Di Tanto FUCECCHIO – Seconda sconfitta stagionale per il Fucecchio, che a tre settimane e mezzo dal ko incassato con la Larcianese esce nuovamente sconfitto dal campo del "Corsini".

