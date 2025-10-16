Calcio balilla secondo posto per la squadra del Casarano e salto nella categoria di Serie A
CASARANO - Si è conclusa l’edizione 2025 del Campionato italiano a squadre di calcio balilla, promosso dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali, in collaborazione con la Lega italiana di calcio balilla, e con il patrocinio della Regione Lazio. L’evento sportivo si è svolto ad Anagni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
