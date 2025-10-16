Calcio a 5 il Forlì difende la vetta | al Marabini arriva una Real Casalgrandese in ripresa

Il Forlì Calcio a 5 torna davanti al proprio pubblico per la quinta giornata del campionato regionale di Serie C1, ospitando sabato pomeriggio alla Palestra Luigi Marabini la Real Casalgrandese. Dopo tre vittorie consecutive, i biancorossi di mister Gottuso sono stati bloccati sul pareggio nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

