Calci pugni e quelle foto terribili! Pamela Genini rivelazioni shoc L’interrogatorio del fidanzato

L’attenzione mediatica è puntata sul carcere di San Vittore a Milano, dove l’interrogatorio di Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’ omicidio pluriaggravato di Pamela Genini, è imminente. L’arrivo della pubblico ministero Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella segna l’avvio formale di un procedimento che scuote l’opinione pubblica, gettando luce sui lati oscuri di una relazione terminata nel sangue. Leggi anche: Pamela Genini, il dolore dell’ex e dell’amica: “Dato fiducia alla persona sbagliata”. Spuntano foto delle violenze Gianluca Soncin è reo confesso (per quanto riguarda il ritrovamento sul posto), fermato per aver sferrato almeno 24 coltellate alla 29enne, la cui colpa era stata quella di voler porre fine alla relazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Calci, pugni e quelle foto terribili!”. Pamela Genini, rivelazioni shoc. L’interrogatorio del fidanzato

