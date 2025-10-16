Calcaterra Fondazione Return | Creiamo modelli per la gestione del rischio

(Adnkronos) – "Sono fiducioso che ci sia una reale e consistente inversione di tendenza o quantomeno un incremento di attenzione da parte dei nostri governanti sul tema dei rischi naturali, ambientali ed antropici ed in particolare sul cosiddetto dissesto idrogeologico". Così Domenico Calcaterra, responsabile scientifico Fondazione Return (collegamento), intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A, 'Sostenibilità al bivio', . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Fondazione Leonardo Sciascia - facebook.com Vai su Facebook

Calcaterra (Fondazione Return): "Creiamo modelli per la gestione del rischio" - "Sono fiducioso che ci sia una reale e consistente inversione di tendenza o quantomeno un incremento di attenzione da parte dei nostri governanti sul tema dei rischi ... Da msn.com