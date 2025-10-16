Calabria la sindaca Succurro | San Giovanni in Fiore modello da esportare

(Adnkronos) – "Oggi San Giovanni in Fiore è un modello esportato di sviluppo paziente e identità credibile. Questa montagna non è più confine ma vuole competere". Così all'Adnkronos Rosa Succurro, la sindaca della città del cosentino fondata da San Gioacchino da Fiore, una delle figure più affascinanti della spiritualità medievale, citato da Dante tra gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Calabria, la sindaca Succurro: "San Giovanni in Fiore modello da esportare" - "Oggi San Giovanni in Fiore è un modello esportato di sviluppo paziente e identità credibile. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

calabria sindaca succurro sanFrancobollo per il maestro orafo Spadafora: la Calabria celebra il genio di San Giovanni in Fiore - Presentato a Roma il francobollo dedicato a Giovambattista Spadafora, simbolo dell’arte orafa florense e del Made in Italy. Scrive cosenzachannel.it

San Giovanni in Fiore, inaugurate sette nuove isole ecologiche, una a Lorica - L'Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, guidata dalla sindaca Rosaria Succurro, ha tagliato il nastro questa mattina per l'inaugurazione di sette nuove isole ecologiche informatizzate des ... Secondo cn24tv.it

