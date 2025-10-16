Caduta giunta di Albano l'ombra delle divisioni su termovalorizzatore | Forse pressioni da Pd favorevole a inceneritore

Il Comune di Albano Laziale ha espresso parere negativo al termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba, citando rischi ambientali e sanitari. Poche ore dopo tredici consiglieri, tra cui due di maggioranza, si sono dimessi facendo cadere la giunta del sindaco Borelli. “Chi difenderà queste osservazioni?”. 🔗 Leggi su Fanpage.it