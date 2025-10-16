Cade in una buca e fa causa al Comune per il risarcimento ma per i giudici non c’è collegamento tra manto stradale rovinato e caduta

16 ott 2025

Cade in una buca della strada, ma non riesce a provare il nesso tra la caduta e il manto stradale dissestato, quindi perde la causa. Si è concluso dopo dieci anni il contenzioso tra una cittadina e il Comune di Calvi dell'Umbria, riguardante una caduta avvenuta nel 2015 su una strada urbana. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

