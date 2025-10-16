Cadavere ritrovato nei boschi di Civate | indagini in corso

Leccotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo a Civate dove, nella mattinata di giovedì 16 ottobre, è stato scoperto un cadavere in un'area boschiva nei pressi della stazione ferroviaria. Il corpo, al momento non identificato, è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine nella zona compresa tra lo scalo ferroviario e il noleggio furgoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

