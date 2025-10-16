Cacciatore di tartufi a 92 anni Aldo Bianchini tra passione e natura
A 92 anni, cane al seguito e vanghino in mano, oggi come un tempo si avventura nei boschi dell’ Altotevere alla ricerca dei tartufi sulla scia di una passione che non conosce età. "Il profumo della trifola sulle tagliatelle di mamma resta uno dei ricordi più cari della mia vita", racconta Aldo Bianchini, novantaduenne, simbolo di una tradizione che da secoli lega questa terra al suo “oro bianco“: il tartufo appunto. Cavatore instancabile e memoria storica dell’associazione Tartufai Altotevere, Aldo ha messo a segno in questi giorni la sua prima “cerca“ della stagione, coronata da un successo degno della sua lunga esperienza: con l’inseparabile cagnolina Brilla, ha scovato alcune trifole bianche di ottima pezzatura, per un peso complessivo di oltre trecento grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
