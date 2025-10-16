Cacao solidale | a Città di Castello il gusto abbraccia la sostenibilità con Altrocioccolato

Perugiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 26 ottobre torna a Città di CastelloAltrocioccolato”, manifestazione culturale che, partendo dalla passione per il cacao, abbraccia numerose tematiche di attualità, dall’economia circolare alla salvaguardia del cibo e della terra. Slogan di quest’anno sarà “Make chocolate, No war” in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cacao solidale citt224 castelloTorna Altrocioccolato a Città di Castello - Come da tradizione si terrà a Città di Castello dal 24 al 26 ottobre 2025 Altrocioccolato, giunto alla sua 20/a edizione. Riporta msn.com

Al via “Altrocioccolato“. Se il cacao è solidale - Taglio del nastro previsto oggi alle 17 in piazza Matteotti con organizzatori e rappresentanti istituzionali. Lo riporta lanazione.it

A Gubbio il cioccolato solidale - Mentre a Perugia arriva al suo culmine Eurochocolate, Gubbio ospita a partire da giovedì 19 ottobre la quinta edizione di ''Altrocioccolato'', la contromanifestazione sul ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Cacao Solidale Citt224 Castello