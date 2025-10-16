Ca Noa il fascino della natura | a tu per tu con gli animali nella bassa Valle Camonica
Artgone (Brescia), 16 ottobre 2025 – Una famiglia di Artogne, la famiglia Quetti, offre la possibilità di trascorrere qualche ore tra i boschi della bassa Valle Camonica, a circa 700 metri di altezza, in una tenuta con una spettacolare vista che spazia da Pisogne fino alle Alpi bresciane e orobiche. Chi si prenoterà potrà godere non solo della vista di abeti, faggi e castagni, ma potrà anche incontrare alcuni daini e altri animali da cortile. “E’ proprio così – spiega Beppe Quetti, che è stato l’ultima guardia boschiva comunale a Pisogne e che è andato in pensione qualche anno fa – chiedo però di contattarmi per prenotare tramite la mia pagina Facebook “Quetti Giuseppe”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Primavera in Cina: un viaggio tra storia, natura e modernità Scopri il fascino senza tempo di una delle civiltà più antiche del mondo. Da Pechino con la Città Proibita e la Grande Muraglia, a Xi’an con il leggendario Esercito di Terracotta. Naviga tra i pae - facebook.com Vai su Facebook
Ca Noa, il fascino della natura: a tu per tu con gli animali nella bassa Valle Camonica - La famiglia Quetti di Artogne offre la possibilità di trascorrere qualche ora nella tenuta con allevamento e cascina, dove daini, faraone e altri esemplari da cortile girano liberamente per boschi e p ... Lo riporta ilgiorno.it