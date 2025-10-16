Ca Noa il fascino della natura | a tu per tu con gli animali nella bassa Valle Camonica

Ilgiorno.it | 16 ott 2025

Artgone (Brescia), 16 ottobre 2025 – Una famiglia di Artogne, la famiglia Quetti, offre la possibilità di trascorrere qualche ore tra i boschi della bassa Valle Camonica, a circa 700 metri di altezza, in una tenuta con una spettacolare vista che spazia da Pisogne fino alle Alpi bresciane e orobiche. Chi si prenoterà potrà godere non solo della vista di abeti, faggi e castagni, ma potrà anche incontrare alcuni daini e altri animali da cortile. “E’ proprio così – spiega Beppe Quetti, che è stato l’ultima guardia boschiva comunale a Pisogne e che è andato in pensione qualche anno fa – chiedo però di contattarmi per prenotare tramite la mia pagina Facebook “Quetti Giuseppe”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

