Bypass coronarico a Bari l' intervento compiuto con l' aiuto di un robot
Per la prima volta in Puglia è stato eseguito un intervento di bypass aorto-coronarico con tecnologia robotica. L’operazione è avvenuta al Santa Maria Hospital di Bari, struttura di Gvm Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, grazie al lavoro dell’Heart Team della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
