Bvlgari in arrivo il nuovo docufilm tra intelligenza artificiale e sensibilità umana
La maison presenta ICON(S), un nuovo docufilm che esplora la genesi di Infinito: AI Data Sculpture, l’ultima opera dell’artista digitale Refik Anadol ispirata alla bellezza trasformativa e allo spirito di Serpenti, simbolo icona della casa di preziosi. Terza avventura cinematografica firmata Bvlgari, il film vede la partecipazione delle ambassador Anne Hathaway e Liu Yifei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
