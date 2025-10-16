Buone notizie per Conte | recuperano Buongiorno e Politano

Mancano due giorni alla sfida contro il Torino e Antonio Conte deve ancora sciogliere più di un . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

News recenti che potrebbero piacerti

Buone notizie per Alexis Saelemaekers. Il problema al flessore della gamba destra è meno grave del previsto. Ci sono chance di averlo domenica, sicuro per Milan-Pisa. Esami decisivi in 48 ore. Rabiot ha un piccolo problema a un polpaccio, nulla di serio ma - X Vai su X

BUONE NOTIZIE PER LURAS! Finalmente l'ambulatorio ASCOT torna alla normalità! Dopo settimane difficili in cui il Dott. Martinez ha gestito da solo il servizio per i comuni di Luras e Calangianus, siamo felici di comunicare che due nuovi medici si son - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, buone notizie per Conte: Politano e Buongiorno recuperano, fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka - Rrahmani e Lobotka verso il recupero: fissate le date dei rispettivi rientri in campo. Si legge su gonfialarete.com

Napoli, Conte sorride: Politano e Buongiorno recuperano. Rrahmani e Lobotka verso il rientro - L’allenatore azzurro ritrova due pedine fondamentali in vista della trasferta contro il Torino. Secondo gonfialarete.com

Conte recupera due pilastri: la gestione verso il Torino - La redazione di Tmw fa il punto sulla formazione e sui recuperi di Conte per la partita di sabato sul campo del Torino per la settima giornata di campionato. tuttonapoli.net scrive