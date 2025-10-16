Buon onomastico Gerardo oggi 16 ottobre | video gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 16 ottobre, si festeggia San Gerardo Maiella. Originario di Muro Lucano, fu un religioso italiano della Congregazione del Santissimo redentore. Morì a Materdomini il 16 ottobre del 1755 e fu canonizzato da Pio X nel 1904. Entrò al servizio del vescovo di Lacedonia dopo la prematura morte del padre. Decise di seguire un gruppo di sacerdoti rendentoristi nonostante il parere contrario della madre. Le fonti dell’epoca raccontano che si calò con un lenzuolo dalla finestra per scappare e lasciò una lettera alla mamma nella quale chiedeva perdono: “Vado a farmi santo”. Nel 1732 pronunciò i voti solenni alla Congregazione Redentorista fondata da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Gerardo, oggi 16 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

