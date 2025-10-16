Buon compleanno Wilma Goich Paulo Roberto Falcao Mauro Pili

Buon compleanno Paulo Roberto Falcao, Wilma Goich, Matteo Colaninno, Achille Serra, Giuliano Terraneo, Leonardo Impegno, Marco Brugnerotto, Mauro Pili, Gianluca Comotto, Mario Franzoni, Samuel Pizzetti, Ilaria Porceddu, Giulia Rondon, Eleonora Patuzzo, Giulia Emmolo. Oggi 16 ottobre compiono gli anni: Pietro Fiocchi, politico, imprenditore; Roberto Poluzzi, ex calciatore; Romano Marinai, ex calciatore; Enzo Giannelli, giornalista, critico musicale; Achille Serra, politico; Graziella Porta, attrice, doppiatrice; Wilma Goich, cantante; Giuseppe Saretta, politico; Oreste Cinquini, ex calciatore, dirigente sportivo; Margherita Fumero, attrice; Nuccio Cusumano, politico; Giuseppe Porrino, ex calciatore; Natale Picano, ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo; Paulo Roberto Falcao, ex calciatore, allenatore; Maurizio Marchetti, attore; Giovanni Mei, ex calciatore, allenatore; Giuliano Terraneo, ex calciatore, dirigente; Serafino Ghizzoni, rugbista.

