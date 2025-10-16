Buon compleanno Giulio Coniglio | teatro con pupazzi e burattini

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da molti anni il Florian Metateatro rivolge la sua attenzione ai più giovani producendo e ospitando sempre nuovi spettacoli pensati per bambini e ragazzi.La nuova rassegna Il Teatro dei Piccoli - Figure e burattini per bambine e bambini è un progetto culturale del Florian Metateatro che anticipa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

buon compleanno giulio coniglioBuon compleanno Giulio Coniglio: teatro con pupazzi e burattini - Da molti anni il Florian Metateatro rivolge la sua attenzione ai più giovani producendo e ospitando sempre nuovi spettacoli pensati per bambini e ragazzi. Secondo ilpescara.it

Teatro per famiglie. L’ultimo spettacolo - In arrivo, domenica alle ore 17, l’ultimo spettacolo della rassegna di teatro per bambini e famiglie "Domenica a Teatro" di Porto San Giorgio. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Giulio Coniglio