Bullo ai domiciliari dopo le rapine ai minorenni La mamma di una vittima | Ora mio figlio è tornato a uscire di casa

TREVISO - Si trova ai domiciliari il 18enne di Breda di Piave che lo scorso 31 agosto aveva seminato il panico in piazza Pio X, quando aveva aggredito e rapinato due minorenni in pieno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bullo ai domiciliari dopo le rapine ai minorenni. La mamma di una vittima: «Ora mio figlio è tornato a uscire di casa»

Scopri altri approfondimenti

In casa nascondeva droga e armi, l’uomo è agli arresti domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Bullo ai domiciliari dopo le rapine ai minorenni. La mamma di una vittima: «Ora mio figlio è tornato a uscire di casa» - Si trova ai domiciliari il 18enne di Breda di Piave che lo scorso 31 agosto aveva seminato il panico in piazza Pio X, quando aveva aggredito e rapinato due minorenni in pieno ... ilgazzettino.it scrive