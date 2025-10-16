Bullo ai domiciliari dopo le rapine ai minorenni La mamma di una vittima | Ora mio figlio è tornato a uscire di casa

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Si trova ai domiciliari il 18enne di Breda di Piave che lo scorso 31 agosto aveva seminato il panico in piazza Pio X, quando aveva aggredito e rapinato due minorenni in pieno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Bullo ai domiciliari dopo le rapine ai minorenni. La mamma di una vittima: «Ora mio figlio è tornato a uscire di casa»

