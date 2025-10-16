Bugeja a Inter TV | Vittoria meritata voglio continuare così! Abbiamo un obiettivo contro il Parma

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter Women, Haley Bugeja, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Vllaznia nel ritorno di Women’s Europa Cup. Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo il successo ottenuto nel match di ritorno di Women’s Europa Cup contro il Vllaznia per 5 a 0, l’attaccante dell’Inter Women, Haley Bugeja, autrice del gol che ha aperto le marcature, ha parlato così. L’ANALISI SUL MATCH – « Non è stato facile, soprattutto nel primo tempo. Loro sono uscite forti per proteggere il risultato. Dopo che abbiamo trovato il gol nel primo tempo, nella ripresa abbiamo migliorato la prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

