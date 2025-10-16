Bufera Napoli arriva la polizia | Conte non ci crede

Glieroidelcalcio.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto accaduto nelle ultime ore ha fatto discutere non poco, dato che in un certo senso c’entra il Napoli. Il Napoli è uno dei club più importanti d’Italia. Ci sono veramente poche società allo stato attuale delle cose che possono essere considerate al livello più o meno simile degli azzurri, Campioni d’Italia in carica nel 202425. Confermarsi non sarà facile, tuttavia i partenopei tenteranno di farcela affidandosi all’allenatore Antonio Conte. Un tecnico di altissimo livello che si è legato tanto alla città Napoli, a partire dallo slargo di via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli, divenuto negli ultimi anni meta turistico per decine di migliaia di turisti appassionati di calcio e non solo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

bufera napoli arriva la polizia conte non ci crede

© Glieroidelcalcio.com - Bufera Napoli, arriva la polizia: Conte non ci crede

Leggi anche questi approfondimenti

Occupazione abusiva di suolo pubblico, Polizia al ristorante “Da Corrado” in via Foria - Un'area di 160 metri quadri sequestrata dalle forze dell'ordine in via Foria, in pieno centro storico a Napoli. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bufera Napoli Arriva Polizia