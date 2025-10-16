Buatta vince la sfida dedicata alla pasta alla Norma a Catania

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e conquista il primo posto nel programma di Joe Bastianich, Foodish, in onda da lunedì a venerdì su TV8. Il conduttore italo-americano ha scelto la pasta alla Norma della chef Dina Ferrari del ristorante Buatta, in una competizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

