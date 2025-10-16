Bruxelles presenta la roadmap per la difesa fino al 2030 ma gli Stati frenano I dettagli
A sette mesi dalla pubblicazione del piano ReArm Eu – poi ribattezzato Readiness 2030 – e dopo settimane di attacchi ibridi verso il continente, la Commissione europea ha presentato la roadmap che, nei prossimi anni, dovrebbe rappresentare la bussola comune degli Stati europei per coordinare e armonizzare le proprie politiche di riarmo. Dovrebbe, perché a Bruxelles le tensioni tra la Commissione e gli Stati membri sono sempre più marcate, con i governi nazionali che guardano con crescente diffidenza ai tentativi di Ursula von der Leyen di estendere le prerogative delle istituzioni comunitarie in tema di Difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
