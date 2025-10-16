Brutto risveglio per Silvia Toffanin la notizia poco fa | Inarrestabile

News tv. ”Niente da fare”. Brutto risveglio per Silvia Toffanin: la notizia poco fa – Era una delle prime serate più attese di ottobre: Silvia Toffanin tornava in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione di This is Me, pronta a raccontare storie di talento e passione. Ma la sua avventura si è scontrata con un muro altissimo: Il Commissario Montalbano, eterno campione di ascolti, anche in replica. Per la conduttrice di Verissimo non è mancato l’entusiasmo, né un parterre di ospiti stellari, ma la serata ha riservato un verdetto amaro. ”Niente da fare”. Brutto risveglio per Silvia Toffanin: la notizia poco fa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Brutto risveglio per Silvia Toffanin, la notizia poco fa: “Inarrestabile”

