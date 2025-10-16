Sembrava tornata la calma nel complicato equilibrio familiare tra Francesco Totti e la sua secondogenita, Chanel. Dopo mesi di indiscrezioni e tensioni, un’apparente tregua si era consumata pubblicamente durante i festeggiamenti per i 18 anni della ragazza, tra sorrisi e abbracci condivisi sui social. Ma ora, qualcosa sembra essersi rotto di nuovo. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, tra padre e figlia sarebbe scoppiato un acceso confronto, e al centro di tutto ci sarebbe una decisione lavorativa che non ha trovato il favore dell’ex calciatore. Sullo sfondo, neanche a dirlo, la figura di Ilary Blasi, che avrebbe avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella vicenda. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutte notizie per Totti, ha litigato furiosamente con la figlia Chanel: dietro c’è Ilary Blasi, è polemica