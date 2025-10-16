Brutte notizie per Stefano De Martino la storia con Caroline è in crisi nera | ecco il motivo

Sembrava procedere a gonfie vele, ma qualcosa sembra essersi incrinato. La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ufficializzata soltanto da pochi mesi, sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. I due, spesso al centro del gossip per la loro storia nata quasi in sordina ma poi esplosa sui social e nelle cronache estive, si troverebbero ora a dover affrontare una fase molto delicata. Tra silenzi, indiscrezioni e voci sempre più insistenti, è stato un noto settimanale a svelare i retroscena di una presunta crisi che avrebbe messo a dura prova il rapporto. Non ci sono buone notizie per Stefano De Martino e Caroline Tronelli: è crisi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Brutte notizie per Stefano De Martino, la storia con Caroline è in crisi nera: ecco il motivo

