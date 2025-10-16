Bruno Vespa sbotta contro Massimo Lovati | Intrattenimento? Da Corona magari ma qui si fa informazione Lo scontro nello studio di Porta a Porta – Il video

«Non siamo in un’aula di tribunale, siamo in un programma che come tutti gli altri è d’intrattenimento». Così Massimo Lovati è intervenuto la sera del 15 ottobre a Porta a Porta, lo storico programma condotto da Bruno Vespa durante un momento dedicato al caso Garlasco e alla revoca dell’incarico di Lovati come legale di Andrea Sempio. «Questo è un programma d’informazione», ribatte Vespa, « Corona magari fa qualcos’altro ma qui si fa informazione». Alla risposta visibilmente irritata di Vespa fa eco il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, collegato a distanza: «Faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento sugli omicidi e sui delitti in cui è morta una ragazza. 🔗 Leggi su Open.online