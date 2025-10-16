Bruno Vespa Patrimonio | Ecco A Quanto Ammonta!
Scopri quanto guadagna Bruno Vespa davvero, tra compensi Rai, investimenti vinicoli e debiti milionari. La verità sul suo patrimonio ti sorprenderà. Bruno Vespa: un nome che da decenni domina i palinsesti della televisione italiana. Il suo “Porta a Porta” è diventato sinonimo di seconda serata, mentre il suo stile inconfondibile gli ha garantito una longevità mediatica rara. Ma dietro le luci dello studio e le interviste politiche, quanto c’è realmente nel portafoglio di Vespa? Negli anni, il suo compenso dalla Rai è stato spesso oggetto di dibattito pubblico. Secondo le voci più insistenti, Vespa percepirebbe fino a 1,9 milioni di euro l’anno, una cifra che lo collocherebbe ben al di sopra dei tetti salariali previsti per i giornalisti del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
