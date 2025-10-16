Brunello Cucinelli nei primi 9 mesi del 2025 ricavi su del 10,8%
Brunello Cucinelli archivia i primi noce mesi del 2025 con ricavi pari a 1,019 miliardi, in crescita del 10,8% a cambi correnti ( 11,3% a cambi costanti) rispetto ai primi nove mesi del 2024. "Molto, molto positiva", scrive la casa di moda nella nota dei conti la crescita nelle Americhe, in.
