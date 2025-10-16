Brucia nella notte il noto panificio non si esclude la pista dolosa

La scorsa notte i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro, a Mugnano, per un incendio.A prendere fuoco era stato un panificio. il rogo è stato domato prima che causasse gravi danni e non si registrano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it