Brucia nella notte il noto panificio non si esclude la pista dolosa
La scorsa notte i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro, a Mugnano, per un incendio.A prendere fuoco era stato un panificio. il rogo è stato domato prima che causasse gravi danni e non si registrano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
?VENERDI 17 Ottobre ? SENTI COME BRUCIA Il format che infiamma il Maki Maki Ogni appuntamento è una notte calda, vibrante, travolgente. Al Maki Maki, "Senti Come Brucia" è diventato l’epicentro del ritmo, dove i corpi si muovono all’unisono in - facebook.com Vai su Facebook
Brucia nella notte il noto panificio, non si esclude la pista dolosa - La scorsa notte i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro, a Mugnano, per un incendio. napolitoday.it scrive
“Ebrei di m… bruciate tutti”. Scritta choc sulla serranda di un panificio kosher - bruciate tutti" è la scritta trovata stamattina all'apertura sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Da quotidiano.net
"Ebrei di me**a, bruciate tutti": la scritta choc sulla serranda del panificio - Una scritta choc quella che è comparsa nelle scorse ore sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Da today.it