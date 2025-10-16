Brucia nella notte il noto panificio non si esclude la pista dolosa

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro, a Mugnano, per un incendio.A prendere fuoco era stato un panificio. il rogo è stato domato prima che causasse gravi danni e non si registrano feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Brucia nella notte il noto panificio, non si esclude la pista dolosa - La scorsa notte i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro, a Mugnano, per un incendio. napolitoday.it scrive

brucia notte noto panificio“Ebrei di m… bruciate tutti”. Scritta choc sulla serranda di un panificio kosher - bruciate tutti" è la scritta trovata stamattina all'apertura sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Da quotidiano.net

"Ebrei di me**a, bruciate tutti": la scritta choc sulla serranda del panificio - Una scritta choc quella che è comparsa nelle scorse ore sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Brucia Notte Noto Panificio