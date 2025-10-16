Intervento martedì sera intorno alle 21.30 in via Sudati. I vigili del fuoco sono stati chiamati perché da un appartamento del primo piano di una palazzina usciva copiosamente del fumo. Al loro arrivo l’appartamento era completamente invaso dal fumo e si vedevano lingue di fuoco uscire da una finestra. Dato che l’intervento è stato valutato come complesso, sul posto sono stati fatti arrivare anche i colleghi di Lodi che hanno dato una mano a debellare l’ incendio. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato l’appartamento chiuso e senza alcuna persona in casa. I pompieri per entrare hanno dovuto forzare una finestra e una volta entrati hanno notato subito che le fiamme stavano interessando uno studio dell’appartamento, dove erano presenti libri e vestiti e il fumo, invece, aveva invaso tutto lo stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Brucia appartamento. Corto circuito fa danni ingenti