Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di ‘Che tempo che fa’
(Adnkronos) – La leggenda del rock Bruce Springsteen ospite in esclusiva a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio insieme a Jeremy Allen White domenica 19 ottobre sul NOVE, e in streaming su discovery+. L’occasione è l’uscita in sala di ‘Springsteen: Liberami dal Nulla’, il primo film basato sulla vita del grande cantautore americano, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
