Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti a Che tempo che fa domenica 19 ottobre
Il Boss e la star di The Bear saranno ospiti della trasmissione di Fabio Fazio per presentare al pubblico televisivo italiano il biopic Liberami dal nulla, che uscirà nelle sale il 23 ottobre prossimo. Domenica 19 ottobre 2025, Bruce Springsteen sarà ospite in esclusiva di Che tempo che fa con Fabio Fazio sul NOVE e in streaming su discovery+, insieme all'attore Jeremy Allen White. L'occasione è ovviamente l'uscita nelle sale del film Springsteen: Liberami dal Nulla, il primo lungometraggio dedicato alla vita del leggendario cantautore americano. Diretto da Scott Cooper e distribuito da The Walt Disney Company Italia dal 23 ottobre, il film è tratto dal libro di Warren Zanes Liberami dal nulla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
