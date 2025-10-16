BRT acquista il 100% di Fermopoint

BRT, il principale gruppo operativo in Italia nel trasporto espresso, che gestisce dalla busta al bancale con 220 milioni di colli trasportati in un anno, parte del gruppo internazionale Geopost, completa l’acquisizione del 100% del servizio Fermopoint. L’acquisizione di Fermopoint è iniziata nel 2020 e finalizzata il 29 settembre 2025. BRT conferma l’interesse per lo sviluppo del proprio business nel segmento dell’ultimo kilometro, che intercetta la crescente necessità dei consumatori per consegne flessibili in punti di ritiro a scelta. “L’acquisto del 100% di Fermopoint rientra appieno nella strategia di sviluppo e rafforzamento del gruppo in Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

